Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

В Якутии пропал второй за двое суток самолет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Якутии пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Не удается установить связь с самолетом Ан-30 в Оленекском районе. Начаты поиски", - сказал источник.

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения.

Пресс-служба якутского управления МЧС подтвердила, что организованы поиски пропавшего с радаров самолета Ан-30М, экипаж которого не вышел на связь в среду. "22 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Самолет не прибыл в назначенное время и пропал с радаров. Последний раз борт выходил на связь в 30 км от поселка Оленек. Аварийный маяк не срабатывал.

В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, на борту находятся пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Для проведения поисковых работ готовится к вылету самолет Ан-26 авиакомпании "АЛРОСА" со спасателями на борту.

Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар возник после удара двух беспилотников

Госдума ужесточила ответственность для должностных лиц за пытки

Госдума ужесточила ответственность для должностных лиц за пытки

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });