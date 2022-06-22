В Якутии пропал второй за двое суток самолет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Якутии пропал самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Не удается установить связь с самолетом Ан-30 в Оленекском районе. Начаты поиски", - сказал источник.

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения.

Пресс-служба якутского управления МЧС подтвердила, что организованы поиски пропавшего с радаров самолета Ан-30М, экипаж которого не вышел на связь в среду. "22 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск - Оленек. Самолет не прибыл в назначенное время и пропал с радаров. Последний раз борт выходил на связь в 30 км от поселка Оленек. Аварийный маяк не срабатывал.

В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, на борту находятся пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном продукты. Для проведения поисковых работ готовится к вылету самолет Ан-26 авиакомпании "АЛРОСА" со спасателями на борту.