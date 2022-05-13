Минтранс ждет скорое завершение перевода всех самолетов в российский реестр

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Перевод всех самолетов российских авиакомпаний в российский реестр завершится в ближайшее время, заявил телеканалу "Россия 24" министр транспорта Виталий Савельев.

"На сегодняшний день в России эксплуатируются 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета, из них 1127 - пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", - сказал он.

Из слов Савельева следует, что авиакомпании зарегистрировали в российском реестре 92% всего самолетного парка. 26 апреля министр говорил о перерегистрации 1140 из 1288.

В основном российские перевозчики используют иностранные лайнеры, прежде всего американские Boeing и европейские Airbus. До введения Западом антироссийских санкций почти все эти лайнеры были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах.

В марте Управление гражданской авиации Бермуд (BCAA) приостановило сертификаты летной годности находящихся в России самолетов. После этого российское правительство распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за воздушными судами, которое действовало с 1999 года. Это позволит "создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ" и "даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", сообщала пресс-служба правительства.