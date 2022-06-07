Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Конгресс оценил поставки Украине американских вооружений и техники в $4 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На начало июня США поставили Украине вооружение и военную технику на сумму более $4 млрд, следует из данных американского Конгресса.

С 24 февраля Киев получил более 6,5 тысячи переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 20 тысяч гранатометов АТ-4 для борьбы с легкими бронированными целям, свыше 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, 108 гаубиц М777 и 220 тысяч снарядов к ним.

Кроме того, США поставили Украине 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и еще 700 беспилотников-камикадзе Switchblade.

Киев также получил от Вашингтона более 200 бронетранспортеров M113, несколько сотен бронированных внедорожников Humvee, 20 многоцелевых вертолетов Ми-17 советского производства, 7,2 тысячи единиц огнестрельного оружия и 50 млн патронов. Еще Пентагон передал Украине три радара контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и большое количество другого нелетального оружия, в том числе оборудование связи и разведки.

По имеющимся данным, большая часть вооружения доставлялась с помощью тяжелых транспортных самолетов, как военных, так и зафрахтованных Пентагоном, на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Конгресс США Украина Пентагон Stinger HIMARS Humvee Жешув Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });