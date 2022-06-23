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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

На Госуслугах можно будет пожаловаться на мошеннические звонки с подменой номера

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует реализовать на портале госуслуг возможность направить жалобу на мошеннические телефонные звонки, осуществляемые с использованием подменных номеров. Об этом сообщил замглавы министерства Александр Шойтов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации, посвященного вопросам информбезопасности.

"Сейчас Минцифры проводит работу по доработке единого портала госуслуг в целях обеспечения возможности направления гражданами сведений о телефонных звонках, вызвавших подозрение, в целях проверки факта совершения подмены номера, сопровождающего такой вызов", - сказал замминистра.

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Он пояснил, что гражданин, подозревающий, что ему поступил мошеннический звонок с подменного номера, сможет оставить соответствующую жалобу на портале госуслуг. Минцифры проверит этот звонок, определит оператора, который потенциально совершил подмену номера.

"При выявлении факта подмены номера информация о нарушении оператором связи установленных законом требований будет направляться в Роскомнадзор для принятия соответствующих мер к оператору, допустившему подмену номера", - сказал Шойтов.

Он отметил, что сейчас в правительство РФ внесен законопроект, устанавливающий для операторов обязанность предоставить Минцифры РФ сведения, необходимые для предотвращения угрозы подменного номера и противодействия телефонного мошенничества с использованием портала госуслуг. Проект также расширяет перечень обязанностей, установленных законом "О связи" по прекращению операторами пропуска такого трафика в свою сеть.

Принятие этого законопроекта позволит запустить на портале госуслуг функцию направления жалоб на мошеннические звонки, сказал замминистра. "Ожидаем к принятию соответствующий законопроект. Как только он будет принят, мы уже получим соответствующий мощный инструмент, технологически мы к нему уже готовы, чтобы его реализовывать", - сказал Шойтов.

Он сообщил также, что с февраля по март 2022 года после начала специальной военной операции наблюдалось существенное – более чем на 60% – снижение уровня телефонного мошенничества по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Однако уже в апреле-мае 2022 года вновь наблюдается рост числа телефонных звонков гражданам РФ, "имеющие признаки хищений" средств. "Абсолютное большинство из них совершается путем подмены номера. При этом подмена совершается на внутренних стыках между российскими операторами связи, - отметил замглавы Минцифры.

Минцифры РФ
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