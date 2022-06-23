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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Цемент в Калининградскую область будут доставлять только морским путем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области полностью переориентирует доставку в регион цемента с железной дороги на морской путь, сообщила пресс-служба губернатора.

Оперативный штаб регионального правительства отчитался о мерах, принимаемых для обеспечения нормальной работы строительной отрасли. В частности, основной вопрос касался доставки цемента, который ранее поступал, в том числе, и по железной дороге.

"Сейчас при поддержке Минтранса России меняется логистика снабжения региона необходимыми грузами. В том числе цемент полностью переводим на морское сообщение. Отработали с компанией "Евроцемент" требуемые для стройотрасли объемы материала, который будет фасоваться в "биг бэги" и перевозиться флотом. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Александра Рольбинова.

Для первой партии цемента, переориентированной с железной дороги, в течение недели планируется задействовать универсальный сухогруз "Холмогоры" на линии порты Бронка - Калининград. Помимо этого, будут использованы мощности действующего грузового судна типа ro-ro Ursa Major на линии Усть-Луга - Балтийск.

Также Минтрансом подтверждена готовность передислокации судов для снабжения региона всеми необходимыми ресурсами. В течение ближайших двух недель провозные мощности морского сообщения Санкт-Петербург - Калининград будут усилены дополнительными судами, добавляет пресс-служба.

По оценкам экспертов, области в год требуется порядка 600 тыс. тонн цемента, а при росте промышленного и иных видов строительства - около 1 млн тонн.

В Калининградской области ранее периодически возникал дефицит цемента, пока власти не наладили поставки в регион паромами и железной дорогой. Однако цемент попал в список санкционных товаров и будет запрещен к транзиту через Литву железнодорожным транспортом в ближайшее время.

С 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининград товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

Калининградская область Литва
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