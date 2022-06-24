В Калининградской области с 1 июля введут субсидии на покупку населением угля

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области вводит с 1 июля субсидирование покупки угля для населения сельской местности, сообщил губернатор Антон Алиханов.

"Вопросов по углю от населения сейчас много, так как он заметно вырос в цене. Мы ведем работу с компаниями, которые ввозят уголь в регион, чтобы решить вопрос ценообразования. Приняли также принципиальное решение о субсидировании покупки угля населением. Это касается тех семей, где на коммунальные услуги люди тратят более 22% своих доходов. Таких получателей будет несколько десятков тысяч", - написал Алиханов в своем телеграмм канале.

По его словам, в основном эти субсидии будут получать жители сельских районов области, отапливающие свои дома углем. На нее претендуют сотрудники системы здравоохранения, образования, социального обслуживания, а также федеральные льготники и другие.

"К примеру, семья из трех человек с общим доходом в 23 тыс. рублей при покупке трех тонн угля с учетом прожиточного минимума может получить субсидию в размере 80% от стоимости. Это существенная поддержка. Планируем ввести ее с 1 июля. Для ее получения надо будет обратиться в любой МФЦ", - заключил Алиханов.

Глава региона также отметил, что "уголь в регион завезен в достаточно больших объемах".

Ранее Алиханов говорил, что в санкционный пакет ограничений Литвы на грузовой транзит в Калининградскую область попал и уголь. Запрет будет введен с 1 августа.

В настоящее время Россия ведет с Литвой и ЕС дипломатическую переписку, требуя отмены введенных ограничений.

Как сообщалось, с 18 июня Литва ввела частичные ограничения на грузовой железнодорожный и автомобильный транзит в Калининградскую область. В Кремле назвали незаконным такое решение и пообещали в течение нескольких дней проанализировать его, прежде чем принять решение об ответных мерах.

"Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен", - пообещал представитель Кремля.