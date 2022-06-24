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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Кремле назвали делом Европы получение Украиной и Молдавией статус кандидатов в члены ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вопросы предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии - это внутреннее европейское дело, главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях упомянутых стран с Россией, заявляют в Кремле.

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"Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

По его словам, главное, чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно подпорчены.

В Кремле сожалеют, что в Молдавии ассоциируют предоставление ей статуса кандидата в ЕС с проведением антироссийского курса.

"Мы видим сейчас Молдавию, которая хочет стать европейцами больше, чем сами европейцы, и она из кожи вон пытается принимать какие-то меры, и во многом вот этот вот кандидатский статус почему-то ассоциируется с антироссийскостью", - сказал Песков.

Он продолжил: "То есть, чем больше они становятся антироссийскими, им кажется, то тем больше они должны нравиться европейцам. Нам бы очень не хотелось, чтобы так происходило".

Пресс-секретарь президента также прокомментировал и само явление - статус кандидата в ЕС. "Я помню, более 20 лет назад я начал служить дипломатом в Турции в нашем посольстве, еще в посольстве Советского Союза, вот Турция тогда тоже пестовала надежду, стала кандидатом в ЕС, тоже готова была многим поступиться с тем, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из "серой" зоны и стать той самой органичной частью Европы на стыке Европы и Азии, на евразийском пространстве. Ну мы видим, что дальше этого кандидатства Турция никуда не двинулась, но при этом она стала суверенной, независимой страной", - сказал Песков.

Поэтому, добавил он, здесь возможны разные нюансы.

Дмитрий Песков ЕС Украина Молдавия
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