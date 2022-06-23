Слуцкий считает, что Украина еще долго будет оставаться кандидатом в члены ЕС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Решение лидеров стран ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза не является гарантией быстрого получения членства, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В отношении Украины - абсолютно политизированное решение. Страна, которая не соответствует ни одному из критериев ЕС, теперь в предбаннике Евросоюза", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в четверг.

По его мнению, в этом статусе Украина "может находится достаточно долго". "Статус кандидата не гарантирует быстрое получение членства", - сказал глава комитета.

По его словам, решение лидеров стран ЕС "ещё и ещё раз говорит о двойных стандартах Старого света и скорее принято, чтобы насолить России, но может обернуться в итоге далеко не в пользу самих европейцев".

Ранее в четверг лидеры стран ЕС согласились предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов члены Евросоюза.