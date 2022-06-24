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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Украина получит от ЕС помощь в размере 9 млрд евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в пятницу заявил, что по решению Европейского совета Украине выделят помощь в размере 9 млрд евро, передает польское телевидение.

"Это исторический момент, ведь язык нынешних заключений долго отвергали", - сказал Моравецкий, комментируя решение Европейского совета предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

"Украине нечем платить за многие услуги, поэтому мы утвердили помощь в размере 9 млрд евро", - приводит слова Моравецкого польское телевидение.

Накануне Европейский совет принял решение предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в ЕС. Европейская перспектива, говорится в документах Евросовета, также открыта и перед Грузией, но прежде Тбилиси должен выполнить ряд условий.

Польша Украина
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