Эксперт счел низким риск сноса к Крыму загрязнений от атакованных платформ "Черноморнефтегаза"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Возможность того, что вредные вещества, вероятно попавшие в Черное море после украинского ракетного удара по буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз", по морю дойдут до Крыма, невелика. Такое мнение высказал "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей РАН (Севастополь) Сергей Алимов.

"То, что какое-то загрязнение было, это однозначно, потому что любая техногенная авария приводит к загрязнению окружающей среды. Но какие вещества могли попасть, сказать невозможно без исследований, которые по понятным причинам провести никто не может. Но главное, что службам "Черноморнефтегаза" и военным удалось предотвратить огромную катастрофу, взрыв", - сказал собеседник агентства.

По его словам, объем попавших в море загрязняющих веществ определить тоже невозможно, но, скорее всего, речь идет о небольших запасах топлива и смазочных материалов, использовавшихся для обеспечения процесса добычи газа. Возможная утечка самого газа не представляет опасности для экосистемы моря, добавил эксперт.

В то же время он предположил, что течение может снести вредные вещества в сторону Украины и Румынии. "Оно либо находится локально в районе этого месторождения, либо течением, в первую очередь, будет относиться в сторону украинского и румынского побережья. Основное течение проходит с востока на запад, поэтому основные массы загрязнений все-таки будут в этом направлении переноситься", - сказал Алимов.

Ракетный удар

20 июня с Украины был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. После этого начался пожар на одной из платформ - "БК-1. В момент удара на платформах находились 109 человек. Семь человек считаются пропавшими без вести, трое госпитализированы. Добыча приостановлена, возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны РФ, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2", создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ российские военные уничтожили крылатыми ракетами ангары с "Байрактарами" в районе Одессы.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.