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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны
Архивное фото
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рабочие группы выйдут к буровым платформам ГУП "Черноморнефтегаз", по которым Украиной был нанесен удар, для их ремонта, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По разрешению министерства обороны РФ в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов заверил, что правительство Крыма окажет максимальную материальную и моральную поддержку семьям пропавших без вести.

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Утром 20 июня был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. Ведется спасательная операция. Начавшийся после атаки на одной из платформ - "БК-1" - пожар не стихает и подошел к скважине.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Трое рабочих госпитализированы, ведутся поиски еще семи человек. Добыча приостановлена, возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2", создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ на это российские военные уничтожили крылатыми ракетами ангары с "Байрактарами" в районе Одессы.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

Черноморнефтегаз Минобороны РФ Сергей Аксенов
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