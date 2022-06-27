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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

СК возбудит дело после нового обстрела буровой установки "Черноморнефтегаза"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Новый обстрел буровой установки "Черноморнефтегаза" будет расследован в рамках уголовного дела, сообщил Следственный комитет.

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"По поручению Председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) "Таврида" "Черноморнефтегаза", - заявили в ведомстве.

В СК отметили, что "будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечению их к уголовной ответственности".

Утром 20 июня был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. После этого начался пожар на одной из платформ - "БК-1.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Семеро считаются пропавшими без вести. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2", создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ на это российские военные заявили об уничтожении крылатыми ракетами ангаров с "Байрактарами" в районе Одессы.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела, однако в ведомстве не сообщали по какой статье оно расследуется.

Черноморнефтегаз СК РФ
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