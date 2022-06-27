СК возбудит дело после нового обстрела буровой установки "Черноморнефтегаза"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Новый обстрел буровой установки "Черноморнефтегаза" будет расследован в рамках уголовного дела, сообщил Следственный комитет.

"По поручению Председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) "Таврида" "Черноморнефтегаза", - заявили в ведомстве.

В СК отметили, что "будут приняты все необходимые меры, направленные на установление причастных к этому лиц и привлечению их к уголовной ответственности".

Утром 20 июня был нанесен ракетный удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" на Одесском газовом месторождении в Черном море. После этого начался пожар на одной из платформ - "БК-1.

В момент удара на платформах находились 109 человек. Семеро считаются пропавшими без вести. Трое госпитализированы. Добыча приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

По данным Минобороны, платформы подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника "Байрактар ТБ-2", создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря. В ответ на это российские военные заявили об уничтожении крылатыми ракетами ангаров с "Байрактарами" в районе Одессы.

ГУП "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела, однако в ведомстве не сообщали по какой статье оно расследуется.