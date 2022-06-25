Прощание с погибшими членами экипажа разбившегося Ил-76 пройдет в Оренбурге
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прощание с четырьмя погибшими членами экипажа в результате крушения Ил-76 под Рязанью пройдет в воскресенье в Оренбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.
"Похороны двоих членов экипажа также пройдут в Оренбурге. Тела еще двоих летчиков, по предварительной информации, будут доставлены в другие регионы", - уточнили в пресс-службе.
В официальном телеграм-канале губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщается, что летчики военно-транспортной авиационной дивизии погибли в Рязанской области в ходе исполнения специального задания.
По словам Паслера, летчики "ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей".
"Экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи", - говорится в телеграм-канале Паслера.
В сообщении губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.
Военно-транспортный самолет Ил-76 в минувшую пятницу совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле.