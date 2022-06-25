Прощание с погибшими членами экипажа разбившегося Ил-76 пройдет в Оренбурге

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прощание с четырьмя погибшими членами экипажа в результате крушения Ил-76 под Рязанью пройдет в воскресенье в Оренбурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Похороны двоих членов экипажа также пройдут в Оренбурге. Тела еще двоих летчиков, по предварительной информации, будут доставлены в другие регионы", - уточнили в пресс-службе.

В официальном телеграм-канале губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщается, что летчики военно-транспортной авиационной дивизии погибли в Рязанской области в ходе исполнения специального задания.

По словам Паслера, летчики "ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей".

"Экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи", - говорится в телеграм-канале Паслера.

В сообщении губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков.

Военно-транспортный самолет Ил-76 в минувшую пятницу совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле.