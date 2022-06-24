Стихия разрушила мост в Лазаревском районе Сочи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В поселке Зубова Щель Лазаревского района Сочи в результате непогоды разрушен мост, сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

"Потоком воды разрушен мост. Часть жителей оказалась отрезана от автомобильного сообщения, это 23 человека. Им доставили медикаменты, продукты и воду", - подчеркивает пресс-служба.

Кроме этого, продолжаются работы по разбору завалов в микрорайоне Головинка и селе Глубокая Щель, где непогода нанесла максимальный ущерб.

"В населенных пунктах Лазаревского района, оказавшихся в зоне подтопления, действует локальный режим ЧС. Продолжаются аварийно-восстановительные и поисково-спасательные работы. Расчищаем улицы и придомовые территории от веток и грунта. Уже восстановили транспортную доступность сел Марьино и Татьяновка. Мониторинговые группы в составе сотрудников администрации, Роспотребнадзора, полиции, БТИ обследуют затопленные территории, фиксируют ущерб, нанесенный имуществу горожан стихией", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, открыта горячая линия для пострадавших граждан. Жители подтопленных территорий могут обращаться по телефонам: +7 (862) 274-25-96, +7 (918) 306-67-05, +7 (918) 604-17-44. Также организован подвоз питьевой воды населению.

Ранее сообщалось, что непогода спровоцировала подтопление 11 поселков Лазаревского района Сочи.

В устранении последствий стихии задействовано более 1000 специалистов и почти 400 единиц специальной техники. В работах принимают участие аварийные бригады МУП "Водоканал", МУП "Водосток", МУП "Сочитеплоэнерго", ОАО "Сочигоргаз" и Сочинского филиала "Россети Кубань", службы содержания автодорог ФКУ "Черноморье", подразделения ЮРПСО МЧС РФ, Кубань-СПАС, муниципальной службы спасения и Сочинского гарнизона пожарной службы, техника подрядных организаций района, местные жители и волонтеры.

Согласно новому штормовому предупреждению метеорологов до конца суток 24 июня местами прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В предгорной зоне Сочи количество осадков может достичь критерия опасного явления (очень сильный дождь). В течение суток 24 и 25 июня на участке Магри - Веселое ожидается формирование смерчей над морем.

Есть опасность выхода отдельных смерчей на сушу. Все городские службы работают в усиленном режиме. Ситуацию круглосуточно координирует городской оперативный штаб.