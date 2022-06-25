В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

Последствия непогоды в Сочи Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Сочи сохраняется возможность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу, сообщила в субботу пресс-служба администрации города.

"В Сочи не ослабевают ветровые нагрузки, сохраняется вероятность формирования смерчей над морем и выхода их на сушу. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды", - говорится в сообщении.

В ближайшие двое суток на территории Сочи будет стоять малооблачная погода, ночами возможны дожди.

Кроме того, пресс-служба администрации сообщает, что в круглосуточном режиме проводятся аварийно-восстановительные работы объектов муниципального унитарного предприятия (МУП) водоканал Сочи.

"Аварийные бригады МУП "Водоканал" Сочи работают индивидуально по каждому поселку, работы в Мирном и Алексеевке планируется завершить в течение десяти дней. Восстановление центрального водозабора на реке Псезуапсе потребует 2-3 месяцев", - отмечается в сообщении.

Для обеспечения местного населения питьевой водой по поручению главы города организовано курсирование спецтранспорта.

"Автомобильное и железнодорожное движение в Сочи осуществляется в штатном режиме. За минувшие сутки специалисты восстановили временное полотно на тех дорогах, где произошли разрушения. Электричество подается всем потребителям, энергетики отрабатывают индивидуальные заявки", - заверили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 22 по 25 июня было объявлено штормовое предупреждение о непогоде. Позже его продлили до 28 июня. С 23 на 24 июня в Лазаревском районе Сочи обильные ливни спровоцировали выход рек из берегов, которые подтопили 14 населенных пунктов Сочи. Вода зашла почти в 90 домовладений.

Власти организовали восстановительные работы, в них принимают участие более 400 человек. Мониторинговые группы устанавливают ущерб, пострадавшие с понедельника начнут получать компенсации.