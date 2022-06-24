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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Сочи приостановили до утра поиск в море пропавших во время шторма туристов

В Сочи приостановили до утра поиск в море пропавших во время шторма туристов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили поиски унесенных в море людей в автомобиле во время непогоды в Сочи, но продолжают их на побережье. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в пятницу.

"До наступления темноты спасатели будут работать на побережье, а завтра утром поиски продолжатся и в море, и на суше", - пояснил собеседник агентства.

Во время непогоды в Лазаревском районе Сочи два автомобиля, в которых находились туристы из Ставропольского края, унесло в море. Во время поисков спасатели обнаружили в акватории Черного моря, в 400 метрах от берега мужчину, который держался за плавающий в воде пеноблок. Пострадавшего доставили на берег и отправили к врачам. Позже в море были обнаружены тела женщины и молодой девушки. Поиски троих детей, один из которых годовалый ребенок, и мужчины продолжаются.

Последствия непогоды в Сочи

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Сочи
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