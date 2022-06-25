Еще три партии выдвинули кандидатов на досрочные выборы губернатора Томской области

Ранее свою кандидатуру выдвинула "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия - Патриоты за правду" выдвинули кандидатов на досрочные выборы губернатора Томской области, сообщается в телеграм-канале облизбиркома в субботу.

Так, от партии "Единая Россия" был выдвинут врио губернатора Томской области Владимир Мазур, от КПРФ - вице-спикер городской думы Томска Андрей Петров, от партии "Справедливая Россия - Патриоты за правду" - депутат томской облдумы Галина Немцева.

Отмечается, что все кандидаты должны предоставить документы в избирательную комиссию региона для их выдвижения до 30 июня.

Кроме того, ранее "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" выдвинула кандидатом на досрочные выборы главы региона Виктора Гринева.

Как сообщалось, 10 мая глава Томской области Сергей Жвачкин подал в отставку. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона заместителя начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура. Он был представлен в новой должности на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области 12 мая.

Позже Мазур вошел в предварительный список кандидатов "Единой России" на выборы главы региона.

Досрочные выборы губернатора будут двухдневными и пройдут 10 и 11 сентября. По словам спикера регионального парламента Оксаны Козловской, выборы будут профинансированы из регионального бюджета, сумма составит 167,5 млн рублей.