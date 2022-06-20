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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

АПЛ Северного флота на учениях выполнили стрельбы "Калибрами" и "Гранитами"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Два атомных подводных крейсера Северного флота выполнили учебные стрельбы разными типами крылатых ракет в Баренцевом море, сообщает пресс-служба СФ.

"Атомные подводные ракетные крейсеры Северного флота нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 200 километров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в учении были задействованы экипажи атомных подводных ракетных крейсеров "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" и "Смоленск" проекта 949А "Антей". "Экипажами лодок отрабатывалась совместная стрельба, главной особенностью которой являлось одновременное поражение цели разными типами крылатых ракет, обладающих различными скоростными и полетными характеристиками", - сообщает Северный флот.

"По данным объективного контроля, ракетная стрельба выполнена успешно. Ракетное оружие подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность. Район проведения ракетной стрельбы был закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "ракетные стрельбы выполнялись в соответствии с планом боевой подготовки флота в рамках проведения контрольных мероприятий за летний период обучения".

Северный флот РФ Баренцево море
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