США не уведомляли РФ о планах поставить Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - РФ принимает на постоянной основе меры по защите своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о планах американской администрации поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности.

"Никаких уведомлений на этот счет (от США) не было. Что касается действий по защите интересов, они принимаются на постоянной основе", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что США планируют объявить на этой неделе о предоставлении Украине новой военной помощи, а именно систем противоракетной обороны средней и большой дальности

Ранее Пентагон уточнил детали поставок очередной помощи Украине. На Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тысяч снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов, 18 патрульных катеров, груз запчастей и другое оборудование".

Американская администрация также объявила о выделении дополнительной помощи Украине в размере $450 млн.