Минобрнауки осенью представит меры по реформированию высшего образования

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что ведомство за лето выработает комплекс мер по переходу от Болонской системы к национальной системе высшего образования.

"На слушаниях (в Госдуме) была задача дать возможность высказаться всем, услышать разные точки зрения. Летом с коллегами из профильного комитета поработаем, обобщим это и осенью выйдем с комплексом соответствующих мер", - сказал Фальков журналистам в понедельник по окончании парламентских слушаний по формированию в РФ национальной системы высшего образования после выхода из Болонского процесса.

При этом министр не уточнил, в каком виде будут представлены меры и будут ли они внесены в Госдуму в виде законопроекта. Ранее Фальков сказал, что переход от Болонской к национальной системе высшего образования не займет много времени.

В конце мая Фальков заявил, что Россия уйдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, а также ректорское сообщество, которое высказалось за расширение программ специалитета при сохранении бакалавриата и магистратуры для отдельных специальностей.

Впервые об отказе от Болонской системы заявил в середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, который на фоне введенных в отношении РФ западных санкций сказал, что присоединение к данному процессу не оправдало себя. РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.