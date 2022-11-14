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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Специалитет станет преимущественной программой высшего образования с 2024 года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования подготовило поправки к закону "Об образовании", по которым программы специалитета станут ведущими в системе высшего образования России, особенно в части подготовки востребованных кадров.

"Подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики Российской Федерации, осуществляется преимущественно по программам специалитета", - говорится в законопроекте, опубликованном для общественного обсуждения на сайте проектов нормативных актов.

В нем также говорится, что "в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет; высшее образование - магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации".

При этом, "лица, имеющие высшее образование - специалитет, имеют право за счет средств соответствующего бюджета поступить на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в мае 2022 года Министерство объявило о необходимости разработки новой модели высшего образования, уникальным образом сочетающей в себе традиции и инновации, тогда как нынешняя система ориентированы на подготовку кадров по Болонской системе (бакалавриат и магистратура - ИФ). В связи с этим, "законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Федерального закона в части выделения специалитета в отдельный уровень высшего образования".

Планируется, что предлагаемые изменения начнут действовать с 2024 года.

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сказал, что Россия откажется от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, а также ректорское сообщество, которое высказалось за расширение программ специалитета при сохранении бакалавриата и магистратуры для отдельных специальностей

Валерй Фальков Минобрнауки Минпросвещения
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