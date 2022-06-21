В России заблокировали сайт британского издания The Telegraph

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к одной из статей на сайте издания The Telegraph, в связи с чем в России не доступен весь сайт этого британского СМИ.

По информации в универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к одной из страниц на сайте https://www.telegraph.co.uk, на которой 23 февраля была размещена статья, посвященная действиям России на территории Украины. Блокировка страницы произведена по требованию Генпрокуратуры от 22 апреля в соответствии со ст. 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к сайтам с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и недостоверной общественно значимой информацией (так называемыми фейками).

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. Ресурс в настоящее время недоступен в России, убедился "Интерфакс".

По данным организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации, внесение в него страницы и ее блокировка началась 20 июня.

"Доступ к указанному сайту ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Основанием для ограничения доступа стало распространение недостоверной информации о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины", - прокомментировали "Интерфаксу" в РКН причину ограничения доступа к странице The Telegraph.

В марте ряд информационных ресурсов иностранных СМИ, а также их проектов, были заблокированы в РФ за распространение информации о происходящем на территории Украины, которая была признана Генпрокуратурой фейковой. В частности, заблокированы сайты изданий "Голос Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC, Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), Euronews, DW (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).