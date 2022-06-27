Медведев возложил на Литву всю ответственность за ограничение транзита в Калининград

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вина за запрет транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область полностью лежит на властях Литвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что ЕС на подобных шагах не настаивал.

"Здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом. Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать, чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Он констатировал, что "вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе и все отрицательные последствия наступят именно для него".

По его словам, "на этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы".

Медведев выразил уверенность, что Вильнюс запретил транзит в Калининградскую область в угоду властям США.

Он также назвал подобный шаг "хамским" и "лишним доказательством того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов".

Зампред Совбеза РФ заверил, что "Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими".

При этом он не стал конкретизировать, на какие шаги может пойти Москва.

По его мнению, от последствий запрета транзита "пострадают обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам - просто нищенский".