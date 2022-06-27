Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Медведев возложил на Литву всю ответственность за ограничение транзита в Калининград

Медведев возложил на Литву всю ответственность за ограничение транзита в Калининград
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вина за запрет транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область полностью лежит на властях Литвы, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что ЕС на подобных шагах не настаивал.

"Здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом. Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать, чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Он констатировал, что "вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе и все отрицательные последствия наступят именно для него".

По его словам, "на этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы".

В миреВ Литве назвали снятие ограничений на транзит в Калининград прерогативой ЕврокомиссииЧитать подробнее

Медведев выразил уверенность, что Вильнюс запретил транзит в Калининградскую область в угоду властям США.

Он также назвал подобный шаг "хамским" и "лишним доказательством того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов".

Зампред Совбеза РФ заверил, что "Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими".

При этом он не стал конкретизировать, на какие шаги может пойти Москва.

По его мнению, от последствий запрета транзита "пострадают обычные граждане Литвы, уровень жизни которых и без того не самый высокий, а по европейским меркам - просто нищенский".

Литва Калининградская область Дмитрий Медведев ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

Что произошло за день: понедельник, 27 июня

ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

В Думе исключили принятие закона о службе по контракту для выпускников школ

Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

Россия высылает восемь греческих дипломатов

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Путин принял приглашение на саммит G20

Путин принял приглашение на саммит G20

Минобрнауки осенью представит меры по реформированию высшего образования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });