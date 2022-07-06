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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В Якутию прибыл самолет-зондировщик Як-42 для тушения лесных пожаров

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Якутию прибыл самолет-зондировщик Як-42Д Центральной аэрологической обсерватории (Росгидромет), который будет задействован на тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Воздушное судно сегодня планируется применить для искусственного вызывания осадков в Чурапчинском и Таттинском районах", - говорится в сообщении.

Самолет-лаборатория Як-42Д уже работал в Якутии с середины мая по начало июня. Воздушное судно прилетело на смену самолету Ан-30, разбившемуся в Оленекском районе.

По данным властей, на сегодня также запланирована работа самолета-зондировщика Ан-26 "Циклон" ФБУ "Авиалесоохрана" в Алданском, Нерюнгринском, Горном районах и городе Якутске.

Как сообщил на брифинге первый зампред правительства Дмитрий Садовников, в Якутии за сутки ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади 7,24 тыс. га. Пожары потушены на территориях Олекминского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского и Мирнинского районов.

Всего на территории республики зафиксировано 85 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 32,9 тыс. га. В тушении принимают участие 773 человек.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. В этом году в регионе, по прогнозам синоптиков, вновь ожидается жаркое лето.

В регионе объявлен режим ЧС в лесах регионального характера.

Якутия
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