Бизнесмен Михальченко получил 20 лет за хищения при строительстве резиденции Путина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружный военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима петербургскому бизнесмену, бывшему генеральному директору холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрию Михальченко за хищение денежных средств при строительстве резиденции президента РФ и создание преступного сообщества, передал корреспондент "Интерфакса".

Такой приговор огласил судья Олег Москвитин.

Михальченко также назначен штраф в размере 1 млн руб.

Другому фигуранту - бывшему директору ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрею Каминову - суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб.

Экс-руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина суд приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно со штрафами по 500 тыс. руб. и лишением званий.

Еще двоим фигурантам - экс-гендиректору компании "Стройфасад" Сергею Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб. и три года колонии общего со штрафом в 500 тыс. руб. соответственно.

Суд также взыскал с осужденных боле 1,2 млрд руб. по гражданскому иску ФСО России в счет взыскания материального ущерба.

Дело о хищении при строительстве президентской резиденции

Все фигуранты признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Михальченко, Каминов и Литвинову также - в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе соответственно с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году и выделено из дела в отношении Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.

Как установило следствие, при строительстве различных объектов резиденции было похищено более 1,2 млрд руб.

Ранее ряд фигурантов дела, признавших вину и заключивших соглашения о сотрудничестве со следствием, были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Сам Михальченко, не признающий вину, в 2018 году был приговорен к лишению свободы за контрабанду алкоголя.