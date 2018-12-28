Вынесен приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрия Михальченко за контрабанду алкоголя, передал корреспондент "Интерфакса".
Он признан виновным в контрабанде алкоголя группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, суд смягчил квалификацию действий бизнесмена, которому изначально вменялась контрабанда алкоголя организованной группой.
Адвокат Михальченко заявил, что его подзащитный не будет обжаловать приговор.
Заместитель бизнесмена Борис Коревский признан виновным в контрабанде алкоголя группой лиц по предварительному сговору, а также в особо крупном мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима.
Еще одного фигуранта дела Михальченко - сомелье Алексея Мищенко - суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в пособничестве контрабанде алкоголя.
Мера пресечения в виде заключения под стражу Михальченко и Коревскому была оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Вместе с тем суд зачел им в срок лишения свободы время нахождения под арестом из расчета - день в следственном изоляторе за полтора в колонии общего режима.
Согласно фабуле уголовного дела, Дмитрий Михальченко организовал контрабанду алкоголя, который покупался в странах Европейского союза, а затем через порт Гамбурга доставлялся в Россию под видом строительного герметика. Подельники бизнесмена, как установило следствие, предоставляли на российской таможне декларации с недостоверными данными. В результате в феврале 2016 года в Россию было незаконно ввезено два контейнера алкоголя. Борису Коревскому также вменялось хищение $40 тыс. у другого участника предполагаемой преступной группы - гендиректора ООО "Контрейл логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского (в прошлом году в особом порядке осужден на пять лет условно - ИФ), которые он требовал у последнего для дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов.
Михальченко заявлял, что категорически не признает факт создания преступной группы, но, не отрицает, что "предпринимал определенные действия для сохранения коллекции (алкоголя - ИФ), когда узнал, что вино задержано".
Ранее в качестве обвиняемого к делу петербургского бизнесмена был привлечен директор ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илья Пичко, однако его уголовное преследование было прекращено в связи со смертью.
Михальченко - один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, занимал также пост гендиректора ООО "Феникс", оператора порта Бронка под Петербургом.
Предприниматель был задержан в Москве 29 марта 2016 года и на следующий день с санкции Басманного суда помещен под арест. По данным СМИ, в настоящее время ему также предъявлено обвинение в создании преступного сообщества в рамках дела о хищениях бюджетных средств при строительстве дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево.