Вынесен приговор бизнесмену Михальченко по делу о контрабанде алкоголя

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима петербургского бизнесмена, гендиректора холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрия Михальченко за контрабанду алкоголя, передал корреспондент "Интерфакса".

Он признан виновным в контрабанде алкоголя группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, суд смягчил квалификацию действий бизнесмена, которому изначально вменялась контрабанда алкоголя организованной группой.

Адвокат Михальченко заявил, что его подзащитный не будет обжаловать приговор.

Заместитель бизнесмена Борис Коревский признан виновным в контрабанде алкоголя группой лиц по предварительному сговору, а также в особо крупном мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Еще одного фигуранта дела Михальченко - сомелье Алексея Мищенко - суд приговорил к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в пособничестве контрабанде алкоголя.

Мера пресечения в виде заключения под стражу Михальченко и Коревскому была оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Вместе с тем суд зачел им в срок лишения свободы время нахождения под арестом из расчета - день в следственном изоляторе за полтора в колонии общего режима.