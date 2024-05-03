Утвержден приговор Михальченко и экс-сотрудникам ФСО за хищения в Ново-Огареве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный военный суд признал законным приговор петербургскому бизнесмену, бывшему гендиректору холдинговой компании (ХК) "Форум" Дмитрию Михальченко и другим фигурантам уголовного дела о преступном сообществе и хищении средств при строительстве резиденции президента, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговор Второго Западного окружного военного суда от 28 июня 2022 оставлен без изменений", - сообщили в суде.

Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты на приговор - он вступил в силу и подлежит исполнению.

Суд первой инстанции назначил Михальченко 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей, как и просило гособвинение. Подсудимый вины не признает.

Другому фигуранту - бывшему директору ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрею Каминову - суд назначил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей.

Экс-руководителя Службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-лейтенанта запаса Игоря Васильева и начальника одного из отделов этой же службы полковника Дмитрия Улитина - суд приговорил к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно со штрафами по 500 тысяч рублей и лишением званий.

Еще двоим фигурантам - экс-гендиректору компании "Стройфасад" Сергею Литвинову и одному из бывших руководителей компании "Климат проф" Борису Мальцеву - суд назначил 11 лет колонии строгого режима со штрафом 600 тысяч рублей и три года колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей соответственно.

Суд также взыскал с осужденных боле 1,2 млрд рублей по гражданскому иску ФСО России в счет взыскания материального ущерба.

Все фигуранты были признаны виновными в особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК), Михальченко, Каминов и Литвинов - также в создании, руководстве и участии в организованном преступном сообществе соответственно с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве резиденции президента в Ново-Огареве было возбуждено в 2017 году и выделено из дела в отношении Михальченко о контрабанде элитного алкоголя.

Как установило следствие, при строительстве различных объектов резиденции было похищено более 1,2 млрд рублей.

Ранее другие фигуранты дела, признавшие вину и пошедшие на сделку со следствием, были приговорены к различным срокам.

Михальченко в 2018 году был приговорен к четырем годам и семи месяцам лишения свободы за контрабанду алкоголя.