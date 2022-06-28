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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Суд подтвердил законность запрета адвокатам Навального проносить технику в колонию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Владимирский областной суд признал законным решение Петушинского районного суда о правомочности запрета адвокатам Алексея Навального проносить в колонию № 2, где он содержался, ноутбуки и смартфоны. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Навальный участвовал в заседании суда 28 июня по видеосвязи из мелеховской колонии №6, куда его перевели в середине месяца.

"Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о законности действий сотрудников режимного объекта", - говорится в сообщении.

Когда адвокаты приходили к Навальному в ИК-2 в Покрове, где он содержался с 2021 года, от них требовали, чтобы они сдавали перед проводившимися в колонии выездными заседаниями Лефортовского суда средства мобильной связи, ноутбуки, диктофоны, электронные носители и накопители информации, а также комплектующие к ним. Навальный подал иск в Петушинский суд и потребовал признать требования сотрудников колонии незаконными. Районный суд отклонил его иск 25 марта.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в покровской колонии назначил Навальному еще девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей за мошенничество и неуважение к суду. Политик вины не признает.

В июне 2022 года политика перевели в колонию строгого режима в Мелехове.

Владимирский областной суд Владимирская область Петушинский суд Покров ИК-2 Алексей Навальный Лефортовский суд Мелехово
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