Суд 18 октября рассмотрит кассацию на приговор Навальному по двум статьям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции 18 октября начнет рассматривать кассационную жалобу на приговор Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на заседании в покровской колонии, где содержался Навальный, приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и в неуважении к суду (чч. 1, 2 ст. 297 УК).

Следствие усмотрело мошенничество в сборе политиком пожертвований на деятельность экстремистских организаций, а также на президентскую кампанию 2018 года. По версии следствия, с которой согласился суд, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, по мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 рубля.

Оскорбление суда следствие усмотрело в заявлениях Навального на процессе об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году. По версии следствия, оппозиционер оскорбил мировую судью Веру Акимову, прокурора Екатерину Фролову и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.

Мосгорсуд 24 мая оставил приговор Лефортовского суда без изменений.