Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Суд 18 октября рассмотрит кассацию на приговор Навальному по двум статьям

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции 18 октября начнет рассматривать кассационную жалобу на приговор Алексею Навальному, по которому он получил девять лет колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Навальный и его защита настаивают на незаконности вынесенных по делу судебных решений.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на заседании в покровской колонии, где содержался Навальный, приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей. Он был признан виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и в неуважении к суду (чч. 1, 2 ст. 297 УК).

Следствие усмотрело мошенничество в сборе политиком пожертвований на деятельность экстремистских организаций, а также на президентскую кампанию 2018 года. По версии следствия, с которой согласился суд, вместо уставной деятельности организованных им НКО денежные средства Навальный тратил на экстремизм и личные нужды.

Кроме того, установило следствие, денежные средства на президентскую кампанию Навальный собирал, будучи осужденным и лишенным пассивного избирательного права, таким образом "вводя жертвователей в заблуждение относительно своих истинных целей".

Всего, по мнению Следственного комитета, Навальный и его сообщники похитили и распорядилась по собственному усмотрению денежными средствами четырех граждан на общую сумму 2 693 503 рубля.

Оскорбление суда следствие усмотрело в заявлениях Навального на процессе об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко в 2021 году. По версии следствия, оппозиционер оскорбил мировую судью Веру Акимову, прокурора Екатерину Фролову и внука ветерана - Игоря Колесникова.

Навальный вину не признал и заявлял, что вменяемые ему действия представляют собой нормальную политическую деятельность.

Мосгорсуд 24 мая оставил приговор Лефортовского суда без изменений.

Алексей Навальный Лефортовский суд Мосгорсуд Вера Акимова Игнат Артеменко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Amazon впервые привлекли к ответственности за нарушение законодательства РФ

Американец, напавший на полицейского в Воронеже, получил 4,5 года колонии

Шойгу поручил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по отсрочкам от мобилизации

В Совфеде предложили запретить импорт мяса в РФ

Сенаторы одобрили закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Песков позитивно отозвался о стремлении Маска помочь урегулированию на Украине

Песков позитивно отозвался о стремлении Маска помочь урегулированию на Украине
Военная операция на Украине

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации

Шойгу приказал направлять призывников в подразделения, не задействованные в спецоперации

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой

В Кремле заявили о готовности ждать изменения позиции Киева по переговорам с Москвой

В Вооруженные силы РФ с начала частичной мобилизации прибыли свыше 200 тыс. человек

Военная операция на Украине

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта

Лукашенко заявил об участии Белоруссии в СВО без отправки военных в зону конфликта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });