Кремль выделит 1 млрд рублей попавшим под санкции деятелям культуры

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президентский фонд культурных инициатив выделит порядка 1 млрд рублей на поддержку деятелей культуры, которые оказались под санкционным давлением, сказал журналистам заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"У нас в ближайшее время начинается прием заявок на вторую волну грантов (Президентского фонда культурных инициатив). Поскольку сейчас резко увеличилось количество актуальных текущих заявок, нужно поддержать творческие коллективы, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования (...), принято решение выделить 1 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, "это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления".

По итогам первого в 2022 году конкурса 3,785 млрд рублей грантов были распределены между 1382 проектами в области искусства, культуры и креативных индустрий.