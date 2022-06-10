НКО из Донбасса с 2023 года смогут претендовать на гранты Кремля

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов планирует с 2023 года допустить к участию в своих конкурсах некоммерческие организации из Донецкой и Луганской народных республик, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Мы готовим предложение о том, чтобы у нас со следующего года точно некоммерческие организации Донбасса могли принимать участие и подавать заявки в фонд президентский", - сказал он после заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

По его словам, НКО Донбасса и сейчас могут подавать заявки в фонд президентских грантов через партнерские НКО, но "надо выходить на то, чтобы они имели возможность прямой подачи заявок".

"Мы максимально стараемся интегрировать людей, которые живут на Донбассе (...). Это независимые государства, признанные Россией, но логика, задача, которую президент поставил - чтобы у людей, которые там живут, была возможность доступа ко всем тем инструментам социальной поддержки, развития, которые существуют для граждан Российской Федерации", - отметил Кириенко.

Он напомнил, что в республиках уже начали работу АНО "Россия - страна возможностей", студенческая платформа "Твой ход ", общество "Знание", школьный конкурс "Большая перемена", российские военно-историческое и историческое общества.