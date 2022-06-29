Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Сбитым под Курском украинским беспилотником оказался советский "Стриж"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сбитый накануне вечером беспилотник был произведен в советское время.

"В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Во вторник в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Украина Курск Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области

Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Что произошло за день: вторник, 28 июня

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Уход Юмашева с поста советника президента РФ объяснили состоянием его здоровья

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });