Сбитым под Курском украинским беспилотником оказался советский "Стриж"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сбитый накануне вечером беспилотник был произведен в советское время.

"В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Во вторник в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.

Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.