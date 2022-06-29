Сбитым под Курском украинским беспилотником оказался советский "Стриж"
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сбитый накануне вечером беспилотник был произведен в советское время.
"В наше воздушное пространство зашёл украинский "Стриж" Ту-141, произведенный ещё в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Во вторник в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля.
Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.