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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Жителей Курской области призвали к бдительности из-за обстрелов со стороны Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Курской области Роман Старовойт попросил население информировать спецслужбы обо всех подозрительных предметах в связи с неоднократными обстрелами региона украинскими военными.

"За последние сутки и в целом выходные обстановка была напряженная. Самая сложная ситуация была в ночь на воскресенье. (...) Хотел бы попросить курян, особенно жителей приграничных районов, быть начеку, внимательно относиться к незнакомым людям, неустановленным предметам, провести разъяснительную работу с детьми", - сказал Старовойт на оперативном совещании областной администрации в понедельник.

Он отметил, что министерство обороны, все силовые ведомства, находящиеся на территории региона, работают в усиленном режиме. "Обо всех подозрительных случаях (надо - ИФ) сообщать по телефону 112", - добавил глава региона.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Так, в ночь на воскресенье российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс".

Заместитель губернатора Алексей Дедов на совещании отметил, что с начала спецоперации на территории Курской области было отремонтировано 38 кровель частных домов, 14 кровель в многоквартирных домах, в 153 помещениях установлены стекла и 186 пластиковых стеклопакетов, отремонтированы три фасада.

"С учетом последних обстрелов необходимо выполнить остекление еще в 29 частных домах и отремонтировать кровлю в двух домах и одном доме культуры. Все работы мы планируем завершить на этой неделе", - сказал он.

Дедов также сообщил, что подвергшийся обстрелу многоквартирный жилой дом в поселке Теткино будет признан аварийным и подлежит расселению.

Курская область Роман Старовойт Украина
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