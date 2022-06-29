Правительство РФ субсидирует тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Правительство России будет субсидировать тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область из портов на основной территории страны, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"Сегодня в правительстве России под руководством первого вице премьера Андрея Белоусова обсуждали проблему транспортного обеспечения региона, в том числе и за счет новых судов. Также обсужден вопрос, чтобы тариф доставки грузов морем для нас не увеличивался по сравнению с доставкой по железной дороге по тарифам 10-01. Мы его берем за базу, исходя из него пересчитываем расходы, что получаются по морскому маршруту и приводим к базе 10-01", - сказал Алиханов.

По его словам, вице-премьер Белоусов дал поручение, в том числе и Минтрансу, правительству области в течение двух недель подготовить проект нормативного акта о порядке приведения тарифа доставки морем к тарифу 10-01 и распоряжения о выделении дополнительных средств для субсидирования.

"Работу эту мы начали уже с коллегами из Минтранса и через две недели будем отчитываться, на каком мы этапе. Надеюсь, что в июле все документы будут изданы и мы начнем получать все товары по той цене, что была до последних событий и санкционных ограничений со стороны Литвы", - заключил Алиханов.

Он также сообщил о том, что "Газпром" увеличит поставки газа в Калининградскую область. Информация о решении "Газпрома" увеличить поставки газа в регион прозвучала на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, где обсуждали вопрос укрепления энергетической безопасности региона, пояснил Алиханов.

"Решился вопрос о дополнительном снабжении региона газов. В ближайшие дни все документы будут оформлены по ранее согласованному с "Газпромом" спискам приоритетных проектов газификации. Нам должны дополнительно выделить объемы, и это решит проблему в сегодняшнем моменте. Но продолжаем работу стратегическую по поднятию этого потолка поставок в регион выше 3 млрд кубов в год", - сказал губернатор.

Как сообщалось, 20 мая губернатор обратился с просьбой об увеличении поставок газа к президенту страны Владимиру Путину в ходе разговора в режиме онлайн.

Алиханов отметил, что в области прекращена выдача технических условий на подключение новых объектов к сетевому газу, поступающему транзитов через Литву по магистральному газопроводу, возможности которого составляют порядка 3,7 млрд куб. метров в год.

"Нам нужно всего 3,1 - с запасом лет на 5-7 хватит, чтобы развивать жилищное строительство и промышленность. Просили бы дать поручение, чтобы нам этот "потолок" приподняли, а сейчас он у нас установлен всего 2,5 млрд куб. м. Тем более, что такие поручения уже давались. Хотели бы здесь вашей поддержки", - обратился к президенту Алиханов.

На предложение губернатора Путин ответил: "И это можно сделать - то, что вы предложили. Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа - тем же вся инфраструктура для этого создана. Я с "Газпромом" обязательно поговорю на этот счет. Свяжитесь пожалуйста с Алексеем Борисовичем, обсудите эту тему".

Альтернативную систему газоснабжения Калининградской области (на случай риска нарушения транзита газа через Литву) представляют собой плавучая регазификационная установка (FSRU) "Маршал Василевский" и регазификационный терминал у берегов области. В момент ввода в строй терминала СПГ в январе 2019 года "Газпром" продемонстрировал, как с его помощью может быть реализована схема автономного газоснабжения Калининградской области - был полностью прекращен прием газа из транзитного газопровода через Литву.