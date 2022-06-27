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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Руководство Литвы договорилось с ЕК об основных принципах транзита РФ в Калининград

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Руководство Литвы в понедельник на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.

Как сообщил после встречи в президентском дворце старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, консультация состоялась в свете обновлений рекомендаций ЕК по реализации санкций.

"Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии", - сообщил журналистам советник президента Литвы.

Он не стал комментировать конкретные принципы и положения.

Ограничение калининградского транзита

Как сообщалось, с 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, 23 июня, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

Литва Калининградская область ЕК ЕС
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