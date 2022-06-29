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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта РФ и Литвы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Блокада Литвой Калининградской области может обернуться вооруженным конфликтом с Россией, которая обязана защищать свои территории, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если это (блокада Калининграда - ИФ) произойдет, то дело может дойти до вооруженного конфликта. И надо говорить правду в лицо. Согласно 4-й статье нашей Конституции, российское государство обязано защищать свою территорию и обеспечивать свою безопасность. Если мы почувствуем, что эта безопасность нарушается и (ситуация - ИФ) угрожает нам потерей территории, то, конечно, мы пойдем на крайние меры, и нас ничего не остановит", - сказал Джабаров в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

Он выразил мнение, что в НАТО "все-таки об этом задумываются".

По его мнению, президент Литвы Гитанас Науседа, заявив о том, что Вильнюс не пойдет на компромисс по вопросу транзита в Калининградскую область, действовал "по указке двух стран - Великобритании, прежде всего, и Соединенных Штатов Америки, потому что уж очень им хотелось бы, чтобы Россия ввязалась в какой-то конфликт".

"Но я думаю, что другие лидеры Евросоюза Науседе уже пояснили, чем это закончится не только для его страны, а для всей Европы", - считает сенатор.

"Я думаю, ему популярно объяснили, что те субсидии, которые сейчас ты получаешь, господин Науседа, и за счет которых живет твоя страна от Евросоюза, ты их можешь лишиться. И я уверен, что были какие-то с ним жесткие проговоры, позиция его смягчилась, и сейчас идут переговоры о том, чтобы все спорные вопросы решить дипломатическим путем", - отметил сенатор.

После вступления в силу санкций ЕС 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

Совфед Владимир Джабаров Литва Калининградская область
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