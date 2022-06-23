Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился из-за санкционных ограничений Литвы примерно на 30%, на который приходится ж/д-транзит, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время тотальной блокировки транзита через Литовскую республику нет. По железной дороге товара, попавшего под санкции, идёт порядка 30% от общего объёма перевозимого груза. Под запрет попали несколько позиций, например, цемент и металлопродукция. Данный объём может быть оперативно переориентирован на суда", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день некоторые из "санкционных" грузов, отгруженных до 17 июня, продолжают доставляться автотранспортом. При этом все предприятия, которым необходимы санкционные грузы и материалы, имеют запасы, позволяющие работать в штатном режиме.

В РоссииЛитва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую областьЧитать подробнее

Пресс-служба подчеркивает, что и ранее часть ныне "запретных" грузов постоянно перевозилась морскими паромами. Поэтому проблем в доставке на судах более крупных партий таких товаров у перевозчиков не будет.

"Во избежание формирования ажиотажного спроса на санкционные товары, разъясняем в средствах массовой информации о сложившейся ситуации и призываем не раздувать искусственный ажиотаж с теми же строительными материалами", - заключает пресс-служба.

С 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининград товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

Калиниградская область Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

Абрамченко заявила, что США убеждают другие страны не покупать продовольствие из РФ

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России

Что произошло за день: среда, 22 июня

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });