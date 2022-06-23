Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился из-за санкционных ограничений Литвы примерно на 30%, на который приходится ж/д-транзит, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В настоящее время тотальной блокировки транзита через Литовскую республику нет. По железной дороге товара, попавшего под санкции, идёт порядка 30% от общего объёма перевозимого груза. Под запрет попали несколько позиций, например, цемент и металлопродукция. Данный объём может быть оперативно переориентирован на суда", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день некоторые из "санкционных" грузов, отгруженных до 17 июня, продолжают доставляться автотранспортом. При этом все предприятия, которым необходимы санкционные грузы и материалы, имеют запасы, позволяющие работать в штатном режиме.

Пресс-служба подчеркивает, что и ранее часть ныне "запретных" грузов постоянно перевозилась морскими паромами. Поэтому проблем в доставке на судах более крупных партий таких товаров у перевозчиков не будет.

"Во избежание формирования ажиотажного спроса на санкционные товары, разъясняем в средствах массовой информации о сложившейся ситуации и призываем не раздувать искусственный ажиотаж с теми же строительными материалами", - заключает пресс-служба.

С 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининград товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.