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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Первая партия "санкционных" грузов доставлена в Калининградскую область морем

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Паром "Маршал Рокоссовский" доставил в Калининградскую область первую парти. грузов, транзит которых через Литву ограничен из-за санкций ЕС, сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

"На судне из Усть-Луги прибыло 73 железнодорожных вагона со строительными материалами и дизельным топливом, а также 23 единицы грузовиков с лекарствами, продуктами питания и другими товарами народного потребления. Всего за первый рейс паромом доставлено более 8 тысяч тонн груза", - уточнило предприятие.

"Маршал Рокоссовский" работает на переправе Усть-Луга - Балтийск с марта 2022 года. Автомобильно-железнодорожный паром длиной 200 м способен вместить до 80 железнодорожных вагонов или почти столько же грузовых машин. Благодаря увеличенной минимум в 3 раза скорости погрузки судна по сравнению с другими работающими на линии паромами, время в пути на линии составляет 36 часов. Один круговой рейс судно совершает за 5 дней.

Кроме парома "Маршал Рокоссовский", работу линии Усть-Луга - Балтийск сейчас обеспечивают многофункциональное судно Ursa Major ("Урса Майор", оператор - "Росморпорт"), а также паромы "Амбал" и "Балтийск" (оператор - ООО "Оборонлогистика").

"Увеличение количества рейсов на морской переправе ожидается с вводом аналогичного по техническим характеристикам парому "Маршал Рокоссовский" судна "Генерал Черняховский". Автомобильно-железнодорожный паром будет поставлен на линию в сентябре текущего года. Техническая готовность парома составляет 98,15 %. В июне 2022 года успешно завершились ходовые испытания судна", - добавили в Росморпорте.

Как сообщалось, после вступления в силу мартовских санкций ЕС 17 июня Литва ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

29 июня Reuters со ссылкой на источники сообщил, что транзит в Калининградскую область из других регионов через Литву может вернуться в нормальное русло в течение нескольких дней.

29 июня губернатор области Антон Алиханов сообщил, что правительство России решило cубсидировать тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область.

Росморпорт Литва Калининградская область Усть-Луга Балтийск
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