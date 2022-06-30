Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Люся Штейн Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство о замене участнице Pussy Riot Люсе Штейн наказания в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы по так называемому "санитарному делу", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Судом удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л.П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент Штейн находится не в России.

16 мая МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн.

24 августа прошлого года Преображенский суд Москвы назначил активистке наказание в виде одного года ограничения свободы, признав ее виновной по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей).