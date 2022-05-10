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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Мария Алехина уехала из России, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Даниил Берман.

"Алехина покинула территорию РФ", - сказал он.

Адвокат заявил, что не знает, как девушка смогла уехать, поскольку, по его словам, Алехина находилась под постоянным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Согласно сообщениям СМИ, она покинула место жительства в форме курьера Delivery Club.

10 сентября 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к одному году ограничения свободы по так называемому санитарному делу - о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" на несогласованной акции 23 января 2021 года (ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ).

С начала 2022 года Алехина неоднократно задерживалась полицией и провела под административными арестами 90 дней.

В апреле Пресненский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил Алехиной наказание в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы в колонии в связи с нарушениями ограничений, возложенных на нее приговором. Судебное заседание прошло без участия Алехиной.

В конце апреля МВД объявило Алехину в розыск.

Pussy Riot Мария Алехина
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