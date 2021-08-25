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Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде одного года ограничения свободы участнице Pussy Riot, муниципальному депутату Люсе (Людмиле) Штейн за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

Штейн была признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

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Согласно решению суда, на Штейн возложены следующие ограничения: ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщалось, прокурор 19 августа запрашивал для нее наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.

Люся Штейн Москва Pussy Riot Алексей Навальный

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