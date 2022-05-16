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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск

Участница Pussy Riot Люся Штейн объявлена в розыск
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн.

Карточка Штейн появилась в базе разыскиваемых лиц МВД в понедельник.

Ее розыск ведется в рамках уголовного дела.

С прошлого лета Штейн неоднократно задерживались полицией вместе с другими участниками Pussy Riot и находилась под административными арестами несколько раз подряд.

В 2021 году Преображенский суд Москвы признал Штейн виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей) и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Согласно решению суда, на Штейн были возложены следующие ограничения: ей было нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы без согласия инспекции.

Pussy Riot Люся Штейн
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