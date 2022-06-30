Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область является угрозой для России, на которую необходим экономический ответ, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране. На эту угрозу мы вынуждены будем давать ответ, если она сохранится. Ответ, прежде всего, в экономической плоскости. Но давайте дождемся их квалификации. Они между собой советуются, пытаются найти развязки. Куда это все выплывет, мы не понимаем", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского юридического форума в четверг.

"Может быть, все-таки удастся охладить этот пыл, и эти решения будут сняты. Если они не будут сняты, ответ будет дан", - подчеркнул он.

Медведев заметил, что пока возможный ответ не будет озвучивать. "Что можно сделать, все прекрасно представляют. Имею в виду то, что мы соседние страны. У нас есть товарооборот, у нас есть коммуникации. Этот ответ может просматриваться в этом направлении", - сказал зампред Совбеза РФ.

"Есть и асимметричный ответ, но это за гранью экономического сотрудничества. Это уже совсем сложная история, о которой только что рассуждал Бахтияр Раисович (Тузмухамедов - заслуженный юрист РФ - ИФ), когда говорил о праве на самооборону", - добавил Медведев.

По словам зампреда Совбеза РФ, юридический анализ блокировки транзита с точки зрения права Европейского союза ему сложно дать.

"Они утверждают, что это всецело соответствует ранее принятым решениям. У меня в этом есть определенные сомнения, ведь никто Литву как государство и отдельных политических деятелей этого прибалтийского государства на такие меры не продвигал. Никто не говорил со стороны ЕС, что это нужно сделать", - сказал он.

"Скорее всего, либо это прилетело из-за океана, либо они сами в каком-то русофобском приступе придумали эту дополнительную возможность", - считает Медведев.

Как сообщалось, с 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.