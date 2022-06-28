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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Глава МИД Литвы призвал ЕС не допустить уступок России по транзиту в Калининград

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что уступки для России по вопросу транзита через территорию ЕС в Калининградскую область могут увеличить политическую напряженность в регионе.

"Россия не может требовать какого-либо пересмотра санкций и уступок себе, этого нужно избегать, как четко выразилась ЕК, и я лично слышал, что комиссия считает так. России не может получить дипломатической победы по вопросу санкций", - передала во вторник слова Ландсбергиса радиостанция LRT.

По его словам, ЕК все еще разрабатывает документ о том, как санкции ЕС против России должны быть реализованы, и нынешние размышления, по словам министра, не должны превратиться в юридические уступки.

"Самые большие проблемы были бы, если бы эти размышления превратились в юридический документ, юридические разъяснения ЕК, тогда, на наш взгляд, они создали бы дополнительные юридические проблемы... Я обеспокоен тем, что существует потенциальная возможность того, что это будет воспринято как признак слабости", - сказал Ландсбергис.

По его словам, любые колебания Запада Россия может воспринять как признак слабости и победы ее дипломатии.

После вступления в силу санкций ЕС 17 июня Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

Литва Калининградская область ЕС
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