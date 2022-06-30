Лавров сказал, что железный занавес между РФ и Западом уже опускается

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Железный занавес между Россией и Западом уже опускается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается железного занавеса, - я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем, глава МИД Белоруссии - ИФ), он практически уже опускается. Пусть они (западные страны - ИФ) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с Макеем.

По словам Лаврова, с 2014 года отношений между Россией и ЕС, по сути, не существует. "(ЕС) разрушил все механизмы, которые десятилетиями создавались между нами и ЕС. Я имею в виду и саммиты, которые два раза в год происходили, и заседания правительства России и Европейской комиссии, и общие пространства, по которым выстраивались четыре "дорожные карты", двадцать секторальных диалогов, безвизовый диалог... Все это было обрушено в одночасье", - отметил глава российского МИД.

Как он подчеркнул, "отношений с тех пор не существует".

"Ничего удивительного в том, что сейчас эти отношения отсутствуют. Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь только, что отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем предпринимать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", - сказал Лавров.

"Когда и если у них вот эта одержимость собственным величием пройдет, и они обратятся к нам с какими-то предложением, мы будем смотреть на это предложение, и что конкретно имеется в виду. И конечно же, в угоду их каким-то желаниям односторонним мы действовать не будем, будем требовать, если дойдет дело до диалога, исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости", - отметил глава российского МИД.