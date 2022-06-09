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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Президент РФ заверил, что экономика страны не будет закрытой

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности к усилению инфляции на Западе, которое уже называют его именем.

"У нас не будет закрытой экономики. У нас ее не было и не будет. Если кто-то пытается нас в чем-то ограничить, то они ограничивают сами себя", - сказал Путин в четверг на встрече с молодыми предпринимателями в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Пытаются, условно, ограничить вывоз нашего удобрения. Цены поползли. У них, прежде всего, больше, чем у нас. Пытаются ограничить наши энергоносители. Опять цены взлетели до небес. Там уже моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни причем", - заявил Путин.

По его словам, рост инфляции стал результатом ошибочной политики властей стран Запада. "А теперь, пытаясь прикрывать одно место, все перекладывают на Россию, что Россия во всем виновата", - добавил президент.

Он отметил, что закрытая экономика была в советское время. "Тогда мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес... Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли", - заявил Путин.

"Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают, создают проблемы. Если дальше пойдут по этому пути, ситуация будет только усугубляться", - отметил президент.

"Невозможно такую страну, как Россия со стороны обнести забором, - сказал Путин. - Мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить".

Владимир Путин
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