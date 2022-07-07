В Россию в I полугодии пришли только два международных торговых бренда

Более 180 компаний ограничили или приостановили работу в России

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года на российский рынок пришли только два международных бренда, сообщила консалтинговая компания Knight Frank Russia.

В в I квартале в Москве был открыт моно-бутик Vilhelm Parfumerie (парфюмерия и косметика), во II квартале - первый магазин китайского бренда спортивной одежды и обуви бренда Li-Ning в Краснодаре.

За первое полугодие 2021 года в стране начали работать семь новых ритейлеров.

При этом более 10 международных компаний в январе-июне 2022 года объявили об уходе с российского рынка. Это Prisma (продуктовый ритейл), Hesburger, Paulig Cafe & Store, Starbucks (общественное питание), Levi Strauss & Co, Nike, Jacquemus (одежда и обувь), Jysk, IKEA (товары для дома), Watsons, Coty (парфюмерия и косметика), Victoria's Secret (нижнее белье).

В нескольких случая магазины возобновили работу после смены владельцев и ребрендинга: L'Occitane ("Л'Окситан"), OBI ("ОБИ"), McDonald's ("Вкусно - и точка"), Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, "Син", "ХС" соответственно).

Более 180 компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиа-компании) объявили о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. В структуре профилей этих компаний наибольшая доля приходится на бренды fashion-сегмента (19%), за ними следуют FMCG и автомобильные компании (по 12%), наименьшая доля приходится на продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%).

"В связи с приостановкой деятельности многих международных компаний российские торговые центры и универмаги заинтересованы в расширении ассортимента и открытии магазинов новых брендов из Турции, Казахстана, ОАЭ, Кореи, Китая. Тем не менее, западные компании всячески стараются сохранить бизнес, отдавая его в управление локальным игрокам или компаниям, находящимся в более благоприятных условиях", - отметила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, процитированная в сообщении.

До конца года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания: сети формата фаст-фуд Chitir Chicken и Yesen Burger по франшизе, Little Kitchen и сеть кофеен Arabica с использованием своих инвестиций. В частности, Little Kitchen планирует открытие трех ресторанов в 2022 году, Arabica - запуск первого флагманского кафе-магазина в Москве. Переговоры о расширении присутствия в России и наращивании объемов продаж ведут другие бренды из Турции, в том числе - крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Кроме того, выход на российский рынок обсуждают операторы из Казахстана и ОАЭ, отмечается в сообщении консалтинговой компании.