Мау попросил избрать ему меру пресечения в виде залога в 21 млн рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау просит суд отказать в ходатайстве следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Прошу избрать мне меру пресечения в виде залога в сумме вмененного ущерба (21 млн рублей - ИФ) и определить действия, которые я не должен совершать. Я гарантирую суду, что не буду приближаться и взаимодействовать с другими участниками уголовного дела, а также посещать учебное заведение", - сказал Мау в суде.

Следствие просит избрать Мау меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа.

О задержании ректора РАНХиГС стало известно ранее в четверг.

По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан Зуев. С ним по делу также проходит Ракова и ряд других фигурантов.