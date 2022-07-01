Обнаружен пропавший более недели назад в Якутии самолет Ан-2

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Найден самолет Ан-2, который пропал с радаров в Якутии 21 июня, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии" в пятницу.

"1 июля около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу "Полярных авиалиний" от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском районе, примерно в 45 км от села Себян-Кюель.

Об обнаружении членов экипажа не сообщается.

Утром 21 июня самолет Ан-2 вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека - два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

Как сообщалось ранее, в Якутии за последние время произошло три авиапроисшествия.