Обнаружен единственный выживший с разбившегося самолета Ан-2 в Якутии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в катастрофе самолета Ан-2 выжил один из находившихся на борту.

"Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", - написал глава региона в своем телеграмм-канале в пятницу.

Ранее стало известно, что на месте падения самолета Ан-2 в Якутии обнаружены тела двух человек, находившихся на борту.

"Возле самолета обнаружено тело обгоревшего человека, в кабине самолета обнаружено тело второго человека, также обгорело", - сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС РФ.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в свою очередь уточняет, что площадь поисков была расширена после опроса следователями и криминалистами свидетелей, видевших в последний раз воздушное судно.

"В результате этого воздушное судно Ан-2, двое погибших членов экипажа, а также один выживший пассажир были обнаружены на склоне горы в Кобяйском районе. В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Пропавший с радаров 21 июня самолет Ан-2 обнаружил в пятницу в ходе поисков экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии". Фрагменты воздушного судна были найдены в 46 км от населенного пункта Себян-Кюель. Высадившаяся на место группа спасателей добралась до фрагментов упавшего самолета.

Как сообщалось, 21 июня самолет Ан-2 вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения. На его борту, по предварительным данным, находились три человека – два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Пропавший самолет принадлежит частной компании ООО "Техсервис".

Поиски осложнялись тем, что судно не было оборудовано системой обнаружения. По факту исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).